Euro2024, allarme terrorismo in vista degli Europei in Germania: minacce dell'Isis

Gli Europei in Germania si avvicinano e l'allarme di un possibile attacco terroristico si fa sempre più concreta, vista la portata dell'evento sportivo che vedrà milioni di persone seguire le proprie nazioni. La rivista di propaganda dell'Isis "Voice of Khorasan" sarebbe tornata a paventare possibili attacchi terroristici durante la manifestazione in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

Allarme terrorismo per Euro2024

Come riportato dal quotidiano tedesco Welt, l'attuale numero della rivista presenta un fotomontaggio a tutta pagina relativo al grande evento sportivo di quest'estate. L'immagine mostra un combattente in uniforme mimetica e una mitragliatrice, in piedi con le spalle allo spettatore e di fronte a uno stadio di calcio vuoto. La didascalia dell'immagine riporta i nomi delle città di Dortmund, Monaco di Baviera e Berlino e la frase: "Ora segna l'ultimo gol".

Si dice che l'Ispk, il ramo afghano dell'Isis, abbia già inviato combattenti in Germania. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi raid contro le cellule dell'Ispk, come a Natale, quando le autorità di sicurezza tedesche temevano un attacco alla cattedrale di Colonia. L'allarme c'è, inutile negarlo, e le autorità dovranno prendere atto di questo, cercando di adottare tutte le misure di sicurezza necessaria affinchè durante il mese della competizione siano limitati al minimo i rischi di un possibile attacco.