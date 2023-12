Turchia, il presidente dell'Ankaragucu scende in campo e colpisce l'arbitro con un pugno: arrestato. Campionato sospeso

Folle violenza nel campionato di calcio turco, al termine della partita di ieri sera fra Ankaragucu e Rizespor. L'arbitro Halil Umut Meler (lo stesso che di recente ha diretto Lazio-Celtic di Champions League) è stato aggredito dal presidente della squadra di casa, Faruk Koca. Il patron dell'Ankaragucu è entrato correndo in campo e ha colpito con un pugno il direttore di gara, che è finito a terra. Successivamente Meler è stato colpito con alcuni calci da parte di altre persone che si trovavano in campo, prima di essere messo in salvo.

Arbitro aggredito dal presidente: cosa è successo

Il posticipo di della 15esima giornata della Super Lig turca era stato caratterizzato da un'espulsione per parte.

Così l'arbitro è stato prima "steso" dal presidente dell'Ankaragucu e poi preso a calci da alcuni tifosi che, nel frattempo, avevano "invaso" e, a quanto sembra, anche da alcuni membri dello staff del team di casa. Le immagini di questa aggressione stanno facendo il giro del web, con Umut Meler che è stato portato via dal campo con il volto tumefatto.

L'arbitro ha riportato un pesante trauma all'occhio, mentre Koca è stato arrestato. Tutti i campionati di calcio in Turchia sono stati momentaneamente sospesi.