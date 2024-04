Ragazzo denuncia sui social: «Vivere in un hotel a 5 stelle (all inclusive) in Turchia è più economico che pagare l'affitto in Europa»

Vivere in una città europea in questo periodo non è facile a causa dei costi degli affitti che continuano a salire vertiginosamente. Josh Kerr, un ragazzo di 25 anni di Manchester è diventato virale suoi social facendo vedere come ha scoperto che vivere in un hotel a 5 stelle in Turchia costa di meno rispetto al costo dell'affitto del suo appartamento.

La vicenda

Josh kerr ha pubblicato sul suo profilo di Tik Tok un video dove ha mostrato la differenza di costo tra lo stile di vita di Manchester e un soggiorno prolungato in una destinazione turistica.

♬ original sound - Josh Kerr @joshkerr0 HOW IS THIS POSSIBLE!? Yet again I ask myself why am I still in England? Its literally cheaper to live in a 5 star resort than it is to live in Manchester… #fyp

Questa scoperta è stata fatta nel momento in cui i prezzi degli affitti a Manchester sono schizzati alle stelle. Come riferisce il sito Zoopla, il costo medio degli affitti nella zona più costosa della Greater Manchester sale a 1.163 sterline al mese.