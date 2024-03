PORDENONE/UDINE Sei single e vuoi una casa in affitto? Anche a Pordenone e a Udine la missione è diventata quasi impossibile. E non ci si basa sulle sensazioni o sul sentito dire, perché si parte da un indice calcolato a partire dalla retribuzione media di una persona che vive da sola e ha meno di 40 anni. Si tratta della cosiddetta scala di accessibilità, calcolata anche in regione dall'ufficio studi di Immobiliare.it. Al netto delle differenze personali, un single under 40 può permettersi di spendere per un affitto o un mutuo dai 450 ai 500 euro al mese, considerata la retribuzione media dei comuni della nostra regione. E la maggior parte dei bilocali in affitto in Friuli Venezia Giulia non è disponibile per quella cifra. I prezzi sono maggiori nel 90 per cento dei casi, rendendo il pagamento del canone un'impresa difficile da affrontare.



IL QUADRO

Più nello specifico, l'indice di accessbilità individua la quota di mercato in offerta nel dato Comune accessibile a un single che può contare sul reddito medio netto del Comune stesso. L'acquisto si intende finanziato all'80% del valore dell'immobile con un mutuo della durata di 25 anni con un tasso fisso pari alla media dei tassi nel periodo di riferimento (che, ad oggi, corrisponde al 4,45%). Se, invece, si considera una coppia convivente, viene considerata la somma di due stipendi, dei quali il primo è pari al 100% del reddito medio netto del dato Comune e il secondo è pari all'80% dello stesso. In pratica, se la percentuale di accessibilità in una data città è di 10% per un single, significa che un single ha la possibilità di accedere al 10% degli immobili in offerta in quella città. Tornando all'offerta che si può trovare nei principali centri della nostra regione, il quadro è sconfortante. In centro a Pordenone, ad esempio, un bilocale viaggia tra i 600 e gli 800 euro al mese. Dipende dalla vicinanza ai luoghi simbolo della città. In centro a Udine per un bilocale in affitto si raggiungono anche gli 850 e i 900 euro. E non è un problema che riguarda solamente le città principali. Nei più comuni siti di annunci, infatti, si può notare come anche nei paesi più piccoli un bilocale adatto a un single non preveda un canone inferiore ai 500 euro. Siamo quindi al limite per le possibilità di una persona con meno di 40 anni e uno stipendio medio.



IL PANORAMA

A febbraio 2024 per gli immobili residenziali in vendita nelle province di Pordenone e Udine sono stati richiesti in media 1.250 euro al metro quadro, con un aumento del 6,02% rispetto a febbraio 2023 (1.179 /m². Negli ultimi due anni, il prezzo medio ha raggiunto il suo massimo nel mese di gennaio 2024, con un valore di 1.255 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato novembre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.139 euro al metro quadro. Nello stesso periodo per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 9,07 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 14,96% rispetto a febbraio 2023 (7,89 euro mensili al mq). Negli ultimi due anni, il prezzo medio nella provincia di Pordenone ha raggiunto il suo massimo nel mese di novembre 2023, con un valore di 9,44 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato aprile 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,46 euro al mese per metro quadro.