L'Under 21 si fa raggiungere dalla Turchia al 91', il primo posto ora è a rischio

FERRARA - Il primo posto nel girone che pareva saldamente in pugno, ora è minacciato perché l’Under 21 si è fatta raggiungere dalla Turchia sull’1-1 al 91’ e sente il fiato sul collo di Irlanda (-2) e Norvegia (-3) che possono fare rispettivamente il sorpasso o l’aggancio dal momento che hanno una partita in meno.

Il primo dei tre minuti di recupera consuma una beffa clamorosa e ci fa restare male anche il Ct Luciano Spalletti, in tribuna allo stadio Mazza accanto a Matteo Marani presidente della Lega Pro e Alberto Bollini tecnico dell’Under 20. Gli azzurrini devono prendersela soltanto con loro stessi per la clamorosa dormita della difesa quando Kilicsoy sfrutta calciando a botta sicura la palla di Yardimci, inserito per l’ultimo quarto d’ora, che si muove benissimo sulla linea di fondo mentre Coppola non lo chiude pensando che il pallone sia uscito.

Nunziata ha giocato la carta Ghilardi quando Pirola si è fermato per un problema muscolare, finendo all’ospedale per una Tac, e il difensore ha passato un momento tremendo al 36’ quando ha commesso fallo su Yildirim, che si è fatto respingere il rigore da Desplanches in due tempi, e all’inizio della ripresa quando è intervenuto con il destro sottoporta sulla sponda di testa di Gnonto innescato da una punizione lunga dalla destra di Ruggeri.

Nel primo tempo ci sono state occasioni per Fabbian, che sfiora l’incrocio al 9’ manda fuori a colpo sicuro al 22’, dopo il colpo di testa di Calafiori salvato da Alemdar d’istinto all’11’, più la botta da fuori di Prati alzato dal portiere al 31’. Dopo la pausa si è passati dalla traversa scheggiata di testa da Kaplan al vantaggio di Ghilardi.

Non si dà pace Carmine Nunziata: «Meritavamo di vincere, ma c'è stata troppa sufficienza. Non dovevamo perdere quella palla, peccato aver buttato via due punti così. Noi ce l'abbiamo messa tutta con la miglior partita della stagione e quei minuti finali non ci volevano. Ci ha fatto molto piacere la visita di Spalletti, ha caricato i ragazzi e si è visto in campo». Il Ct Spalletti guarda ai giovani: «Ce ne sono diversi che possono venire con noi, dipende da ciò che dimostreranno e da quello che pensiamo sul gruppo per l'Europeo. Con Nunziata ci sentiamo continuamente».

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches 6.5; Zanotti 6 (42’st Kayode 5.5), Coppola 5, Pirola 6 (28’pt Ghilardi 6.5), Ruggeri 6; Ndour 6, Prati 6, Calafiori 6.5; Fabbian 6, Casadei 5.5; Gnonto 5.5 (33’st Oristanio ng). In panchina: Zacchi, Ambrosino, Turicchia, Bianco, P. Esposito, Miretti. All.: Nunziata 6

TURCHIA (4-4-2): Alemdar 6.5; Bayram 6 (39’pt Altikardes 6), Kaplan 6.5, Iagir 6.5 (32’st Yardimci ng), Ozcan 6; Yildiz 5.5, Beyaz 6 (15’st Canak 5.5), Elmaz 6, Kilicsoy 6.5; Yildirim 5 (32’st Guruk ng), Destan 5. In panchina: Bilgin, Baltaci, Ilkhan, Burcu, Karatas. All.: Sürme 6

Arbitro: Grado (Esp) 5

Reti: 5’st Ghilardi, 46’st Kilicsoy

Note: ammoniti Casadei, Kilicsoy, Gnonto, Kaplan, Yildirim, Calafiori, Ozcan, Prati, Fabbian. Angoli: 6-3 per l’Italia. Spettatori: 4.370