Turchia, effettuato il primo volo del Kaan: cos'è il nuovo caccia da combattimento di quinta generazione

Kaan. Ankara effettua il primo volo del nuovo caccia turco da combattimento. L'inaugurazione è avvenuta nella base militare Murted, nei pressi di Ankara. Questo velivolo rappresenta uno dei principali progetti dell'industria della difesa del Paese.

Cosa è

L'aereo turco Kaan ha un apertura alare di 14 metri, è alto 6 metri e lungo 21 metri, la cabina di pilotaggio è per una persona. Caratterizzato da una verniciatura speciale e da un design volto a ridurre la visibilità radar, Kaan vanta una fusoliera dotata di stazioni interne e tecnologie all'avanguardia che gli consentono di trasportare un totale di otto missili a medio e lungo raggio.

L'aereo incorpora un sistema di guerra elettronica e un sistema di sorveglianza elettro-ottico a 360 gradi sviluppato da Aselsan una delle principali aziende di difesa del paese.

La nascita

Il progetto è nato nel 2016 e la produzione di questo aereo è stata fatta da un azienda pubblica turca Tai (Türk HavacÕlÕk ve Uzay Sanayii AŞ), in collaborazione con la britannica BAE Systems. Si tratta del primo aereo da combattimento di quinta generazione prodotto da Ankara.

I tempi di produzione

L'ex capo dell'intelligence militare turca, Ismail Hakki Pekin ritiene che per una produzione ingente di questi nuovi aerei siano necessari almeno dieci anni. Dal momento in cui saranno operativi l'aereonautica militare turca diventerà una delle più importanti al mondo. Il tenente turco Erdogan Karakus ha sottolineato come la produzione di 300 Kaan sarà completata entro il 2040.

Il presidente Turco

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan ha espresso la sua soddisfazione: «Il nostro aereo da combattimento nazionale Kaan si mostra davanti ai nostri occhi in tutta la sua gloria, possa essere un beneficio per il nostro Paese»