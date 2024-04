Blinken a Pechino: «Senza l'appoggio della Cina, Mosca avrebbe problemi in Ucraina». Xi: «Usa e Cina partner»

Il leader cinese Xi Jinping spera che gli Stati Uniti possano guardare allo sviluppo della Cina in modo «positivo». Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua dopo la notizia dell'incontro a Pechino tra Xi e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. «Si tratta di una questione fondamentale che va affrontata - ha detto il leader cinese - affinché le relazioni tra Cina e Stati Uniti possano davvero stabilizzarsi, migliorare e progredire».

Testate nucleari russe, Lukashenko: «Ne ospitiamo decine in Bielorussia. Rischiamo l'apocalisse nucleare»

Stati Uniti e Cina dovrebbero essere «partner e non rivali» ha affermato il leader cinese Xi Jinping. Xi, riferisce il South China Morning Post, ha invitato gli Stati Uniti a essere partner del gigante asiatico, invitandoli a non comportarsi in modo da «dire una cosa e farne un'altra». «Quest'anno è il 45esimo anniversario dall'avvio delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti - ha detto Xi, stando alle notizie della Cctv - i due Paesi dovrebbero essere partner, non rivali. Dovrebbero raggiungere entrambi il successo e non danneggiarsi a vicenda. Dovrebbero cercare un terreno comune, pur mantenendo le divergenze, invece di arrivare a una competizione feroce. Dovrebbero mantenere la parola ed essere risoluti nei fatti, invece di dire una cosa e farne un'altra».



Si sono registrati alcuni progressi nelle relazioni tra Cina e Usa dai colloqui dello scorso novembre tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente Usa Joe Biden.

Lo ha riconosciuto lo stesso Xi avvertendo al contempo che «ci sono ancora tante questioni da risolvere». «C'è ancora spazio per un ulteriore impegno», ha detto Xi al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, secondo dichiarazioni rilanciate dalla Bbc.

UCRAINA

La Russia «avrebbe maggiori problemi» nella sua guerra contro l'Ucraina se non avesse il sostegno della Cina. «Nei miei incontri qui a Pechino ho sollevato la questione di componenti e di beni con doppio uso» spediti dalla Cina verso Mosca, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, osservando che è una situazione incompatibile considerando l'aggressione verso un Paese sovrano.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Usa e Cina «avranno i primi colloqui sull'intelligenza artificiale», ha aggiunto Blinken. SI tratta di un primo passo importante per la ricerca di un terreno comune di regolamentazione.