Vuelta, doppietta italiana nella terzultima tappa: vince Dainese, Ganna secondo

Doppietta italiana nella terzultima tappa della Vuelta a Espana. Alberto Dainese si è imposto nella frazione odierna, la La Bañeza-Íscar di 177 km, superando Filippo Ganna, che sta dimostrando sempre di più di avere una grande condizione di forma in vista degli ultimi appuntamenti di stagione. È la quarta vittoria, in questo 2023, per il corridore del Team DSM firmenich, già vincitore al Giro d'Italia sia quest'anno che nel 2022.

Sepp Kuss, corridore della Jumbo-Visma, conserva la maglia di leader della classifica generale.

Da segnalare anche l'ennesima grande prestazione di Filippo Ganna. Il campione olimpico dell'inseguimento a squadre ha ottenuto due secondi posti nelle tappe in linea in questa edizione della corsa iberica, oltre al successo nella cronometro individuale. Il commissario tecnico della nazionale italiana, Daniele Bennati, può guardare con fiducia al campionato europeo che si svolgerà la prossima settimana, dove il piemontese dovrebbe essere il capitano della nazionale italiana non solo nella prova in linea, ma anche in quella a cronometro.

Nel frattempo, la Vuelta a Espana si avvia verso la conclusione: domani si svolgerà infatti la penultima frazione, la Manzanares El Real - Guadarrama di 207 km, mentre domenica si svolgerà l'ultima tappa a Madrid. L'americano Sepp Kuss, in forza alla Jumbo-Visma, conserva la maglia di leader della classifica generale davanti ai propri compagni di squadra Jonas Vingegaard, secondo a 17", e Primoz Roglic, terzo a 1'08". Si fa sempre più concreta la possibilità di una tripletta per la formazione olandese, che in questa stagione ha già vinto il Giro d'Italia con Roglic e il Tour de France con Vingegaard.