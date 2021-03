Tirreno-Adriatico: Van Aert vince la crono finale, Pogacar conquista la corsa

La Tirreno-Adriatico 2021 si chiude come si era aperta, nel segno di Wout Van Aert: il corridore belga ottiene il suo secondo successo in questa edizione della Corsa dei Due Mari imponendosi nella cronometro finale di San Benedetto del Tronto, bissando il successo conquistato a Camaiore, dove aveva alzato le braccia al cielo al termine della prima frazione.

Il portacolori del Team Jumbo-Visma ha coperto i 10 km della cronometro finale con il tempo di 11'06", alla media di 54,5 km/h. In seconda posizione si è piazzato il campione europeo della specialità, lo svizzero Stefan Kung, mentre sul terzo gradino del podio di tappa troviamo il grande sconfitto della giornata, Filippo Ganna, campione del mondo delle prove contro il tempo.

L'azzurro del Team Ineos Grenadiers era partito con i favori del pronostico, ma le cose non sono andate per il verso giusto: "Avevo degli ottimi valori, anche superiori a quelli dello scorso anno, quando ho vinto su questo percorso. Però non avevo le gambe giuste, probabilmente ho pagato gli sforzi dei giorni passati. Il mio obiettivo è quello di essere un uomo squadra, quindi non mi tiro indietro se c'è da lavorare per i miei capitani: preferisco avere magari una vittoria in meno ma essere un leader per il gruppo", ha spiegato il piemontese dopo la tappa. Ganna non perdeva una cronometro da un anno e due mesi, dalla terza tappa della Vuelta San Juan, in Argentina, a gennaio 2020, quando arrivò secondo alle spalle di Remco Evenepoel.

La classifica generale è stata conquistata dallo sloveno Tadej Pogacar, quarto quest'oggi al traguardo nella cronometro: lo sloveno è la maglia azzurra finale di questa emozionante Tirreno-Adriatico, chiudendo con 1'03" su Van Aert e 3'57" su Mikel Landa. Migliore degli italiani in classifica generale è Matteo Fabbro, quinto alle spalle di Egan Bernal. "Non sarò al via della Milano-Sanremo - ha spiegato Pogacar, già vincitore della classifica generale dello UAE Tour quest'anno e maglia gialla a Parigi al Tour de France 2020 - però non ho il rimpianto di non esserci, ho corso molto quest'anno e il mio piano èn quello di prendere parte alla Freccia Vallone e alla Liegi Bastogne Liegi ad aprile".

Sarà invece al via della Milano-Sanremo Wout Van Aert, che vuole ottenere un altro trionfo dopo quello del 2020: "Sono felice di questo secondo posto in classifica generale perchè conferma che la mia condizione è in crescita - ha affermato il belga - e chiudere alle spalle di un grande corridore come Pogacar è molto importante per me. Lo scorso anno ho fatto un blocco di lavoro diverso per presentarmi al via della Milano-Sanremo in forma, ma è una corsa nella quale le cose possono dambiare da un momento all'altro: io farò di tutto per essere davanti nei momenti più importanti". Il suo sfidante principale per sabato sarà Mathieu Van der Poel, anch'egli vincitore di due tappe in questa Tirreno-Adriatico.

Ultimo aggiornamento: 19:53

