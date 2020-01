Kubica terzo pilota e collaudatore dell'Alfa Romeo con Raikkonen nella prossima stagione

Il polacco Robert Kubica, 35 anni, sarà il terzo pilota e driver dedicato allo sviluppo alla scuderia Alfa Romeo di Formula 1 nel 2020. Avrà anche il compito di formare i giovani.

Dopo un'annata non facile in Williams nel suo ritorno nel circus, Kubica ha trovato un ruolo nel team che da questa stagione cambia denominazione in Alfa Romeo Racing Orlen, inglobando parte del nome dell'azienda petrolifera polacca Pkn Orlen che è anche sponsor del pilota polacco. Non cambia la coppia di piloti, formata da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.



Kubica, nel 2011, fu vittima di un terribile incidente mentre correva il rally di Andora: perse il controllo della vettura andando a sbattere contro un guardrail che poi si conficcò nella carrozzeria della sua macchina. Fu a lungo in pericolo di vita. Dopo una lunga e complicata convalescenza, il pilota polacco che n on si è mai arreso è tornato al mondo delle corse in maniera graduale. Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA