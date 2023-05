ROVIGO - Dalle classiche spider anni 60 e 70 fino a modelli anni 80 come l'Alfa Romeo 75 3000 V6 America, che ora è nei desideri di tanti collezionisti, così le ruote da sogno degli appassionati alfisti si sono ritrovate al Policentro per il 1. raduno che l'Historic Wheels club Alfa Romeo di Rovigo ha dedicato soltanto alle Alfa. «È un'occasione nata come momento d'incontro, per trascorrere insieme una giornata di festa - spiega il presidente Stefano Galuppi - il 1. raduno per sole Alfa Romeo arriva dopo il successo del Raduno di primavera, aperto a tutte le auto storiche e che è tradizione svolgere la prima domenica dopo Pasqua, concluso quest'anno al Castello di Bevilacqua a Verona. Tra i prossimi appuntamenti dell'Historic Wheels club Alfa Romeo, è già fissato per il 24 settembre con "Stuzzicando il Polesine", un evento pensato per andare a scoprire il territorio con le auto storiche e trovare i posti più caratteristici e gli agriturismo, passando dalle attrazioni del paesaggio alle prelibatezze prodotte in loco».

Boom di iscritti

Il raduno di ieri ha portato gli oltre 120 partecipanti, a bordo della sessantina di auto iscritte, da Rovigo a Sottomarina lungo un percorso turistico che ha attraversato il territorio tra Polesine e Veneziano toccando anche Agna, Cona e Pegolotte, per concludersi quindi all'hotel Park dove il pranzo conviviale ha chiuso la giornata di festa. Una festa di motori e bellezza senza tempo, che prima della partenza alle 11 ha visto nell'esposizione allestita nel parcheggio del Policentro anche tre Alfa delle Forze dell'ordine. Due sono ancora in servizio: insieme alla Giulietta concessa per rappresentanza dal comando provinciale di Rovigo della Guardia di finanza, c'era una Giulia della Polizia arrivata dall'Autocentro di Padova, mentre l'Alfa 75 dei Carabinieri che ha partecipato al raduno è stata acquistata e ripristinata, dopo la dismissione, dall'agente di pubblica sicurezza in congedo Donato Ippolito. L'auto è iscritta al Registro italiano Amici lampeggiatori blu storici (RialBluS) del museo territoriale ai Carabinieri in provincia di Arezzo: le auto iscritte a questo Registro continuano così a raccontare storie di motorismo storico che sono uno spaccatodella storia nazionale scritta dai veicoli Carabinieri nei loro rapporti di Arma territoriale. Tra le auto più applaudite dal pubblico, anche la Giulietta Sprint, l'Alfa Junior Zagato, le classiche spider, la Giulia Super e la Giulia Gt, oltre alla più recente 156 Gta.