LONGARONE - Corre veloce la Marcolin di Longarone e sale sull'Alfa Romeo di Formula 1. Infatti Web eyewear - dal 2008 uno dei brand nel portfolio di Marcolin, tra i leader a livello mondiale nel settore dell'occhiale, e il team Orlen Alfa Romeo di F1 hanno siglato una partnership pluriennale che, a partire dal 2022, li vedrà protagonisti di una nuova avventura nel Campionato del mondo delle monoposto. Entrambi i brand quest'anno sono pronti a rimettersi in gioco. Web Eyewear mira ad ampliare la propria copertura internazionale valorizzando la propria immagine attraverso un nuovo look e una produzione caratterizzata da tecniche all'avanguardia e materiali di straordinaria qualità. Sauber Motorsport, la scuderia svizzera che gestisce la collaborazione con Alfa Romeo, è una delle sole dieci squadre di Formula Uno autorizzata a utilizzare il marchio F1 Team e, dalla stagione 2022, è determinata a investire la propria esperienza nel campo dell'innovazione e le proprie competenze tecnologiche per competere al massimo livello.

«L'ambizione di Web Eyewear ha dichiarato Fabrizio Curci, Ceo di Marcolin e General Manager di Web Eyewear - è quella di creare un nuovo capitolo della propria storia, credibile e coerente con l'eredità del brand, ma che sappia guardare al futuro in uno scenario globale. La partnership con Alfa Romeo F1 Team Orlen rappresenta certamente un valore aggiunto significativo a questo percorso. Siamo entusiasti di entrare nel mondo della Formula Uno a fianco di un marchio così importante». Non meno soddisfatto Frédéric Vasseur, team principal del team Orlen: «È con grande piacere che iniziamo questo percorso. La loro attenzione allo stile è un mix di eleganza italiana e precisione svizzera in perfetta armonia con il nostro team. Il loro è un marchio prestigioso che siamo orgogliosi di avere con noi sulla scena mondiale e siamo entusiasti di sviluppare una collezione speciale con loro. Non vediamo l'ora di presentarla ai nostri fan nel corso della stagione». La partnership porterà la nuova immagine del brand Web Eyewear sulla vettura C42 del team, sui caschi e sulle tute dei piloti Valtteri Bottas a Guanyu Zhou e sarà arricchita dallo sviluppo di una capsule collection disponibile dal secondo semestre 2022. Marcolin è un'azienda leader nel settore dell'occhialeria, fondata nel 1961. Si distingue per la capacità unica di coniugare manifattura artigianale con tecnologie avanzate. (G.S.)