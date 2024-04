Stellantis, Urso: «Vietato produrre in Polonia un'auto chiamata Milano. Lo dice legge del 2003 che ha definito l'Italian Sounding»

"Un'auto chiamato Milano non si può produrre in Polonia. Questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l'Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore". Così il ministro Adolfo Urso a Torino a proposito della nuova Alfa Romeo Milano presentata da Stellantis ieri nel capoluogo lombardo. "Sarebbero indicazioni fallaci legate in maniera esplicita alle indicazioni geografiche. Quindi un'auto chiamata Milano si deve produrre in Italia, altrimenti si dà un'indicazione fallace che non è consentita dalla legge italiana", aggiunge Urso.

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA