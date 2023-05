Treviso. All'asta un'Alfa Romeo 1900 Super del 1956, la prima costruita in catena di montaggio, e tre incisioni di Salvador Dalì

TREVISO - Dall’8 al 15 giugno saranno oltre un centinaio i lotti all’asta, tra i quali spiccano un’Alfa Romeo 1900 Super del 1956, ammiraglia di lusso della casa milanese negli anni Cinquanta, modellini Schuco vintage in latta e con carica a molla e tre incisioni a firma di Salvador Dalì firmate e numerate, oltre a diverse opere di artisti nazionali contemporanei e varie bottiglie di vini e distillati.

La settimana dedicata ai collezionisti del vintage raro

Una settimana interamente dedicata ai collezionisti, per accaparrarsi oggetti vintage rari e pregiate opere d’arte: è la nuova iniziativa della casa d’aste trevigiana Aste33, che inaugura la Collection Week, con oltre un centinaio di lotti in vendita in modalità telematica dall’8 al 15 giugno. Tra gli oggetti più desiderati spiccano un esemplare di Alfa Romeo 1900 Super del 1956, ma anche numerosi modellini Schuco vintage in latta e con carica a molle, tre incisioni della serie “Gli inni del Cantico dei Cantici” a firma del genio del Surrealismo Salvador Dalì e tre dipinti a firma del quotato pittore Nerone (nome d’arte di Sergio Terzi, seguace di Antonio Ligabue). «L’idea di istituire la Collection Week – spiega Gianluca De Stefani, cofondatore di Aste33 e responsabile dell’area mobiliare – nasce da una duplice volontà: da un lato garantire una seconda vita a pregiati oggetti da collezione che, attraverso l’asta telematica, possono trovare un pubblico di interessati specifico e più ampio, e dall’altro, garantire la soddisfazione di acquirenti e venditori, che vengono seguiti, consigliati e informati puntualmente dal nostro team, potendo effettuare transazioni sicure al giusto prezzo”.

Pezzo forte della Collection Week trevigiana sarà certamente l’Alfa Romeo 1900 Super del 1956, una pietra miliare della storia della casa milanese perché fu la prima auto del marchio ad essere prodotta in serie su una catena di montaggio, nonché la prima Alfa Romeo monoscocca e con guida a sinistra di serie.

Presentata al pubblico in occasione del Salone di Parigi nell’ottobre del 1950, fu proposta come berlina a tre volumi con linea ponton (parafanghi e corpo vettura in un’unica struttura) e con un’inedita calandra a tre lobi con al centro lo scudetto della casa automobilistica, che costituirà l’emblema dell’Alfa Romeo per molti anni a venire. Nel dopoguerra Alfa Romeo era pronta a ripartire con questo nuovo modello, appositamente concepito per portare l’azienda verso la produzione di massa: lo slogan coniato per il lancio della 1900 fu “L’auto di famiglia che vince le corse”, così, com’era tradizione della casa automobilistica, accanto alle circa 8500 unità vendute, la 1900 fu impiegata anche nelle competizioni con risultati eccellenti.

Come cercare di accappararsi l'auto

L’asta telematica su Aste33 sarà aperta dalle 9 del 13 giugno alle 16 del 15 giugno e la base d’asta è 24mila euro. Numerosi saranno i modellini vintage di auto e non solo disponibili e tra questi i più pregiati risultano gli Schuco in latta con carica a molle e quelli Paul’s Model Art; non manca nemmeno un modello del classico motoscafo Cobra 1955 Riva Chris Craft, una riproduzione in legno con finiture in metallo e stoffa. Sono inoltre disponibili collezioni monomarca Ferrari, Maserati e Porsche.

L’asta telematica si svolgerà dalle 9 di giovedì 8 giugno alle 16 di lunedì 12 giugno.