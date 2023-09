La Germania è campione del mondo di basket: Serbia battuta 83-77 in finale, l'impresa storica

Totalmente stravolti i pronostici della vigilia e, soprattutto, completamente sovvertiti gli equilibri del basket: la Germania batte 83-77 la Serbia in finale ai Mondiali e conquista per la prima volta nella sua storia l'oro.

Nel mondo rivoltato definito dal successo della Germania del canestro, a fare notizia è anche la debacle degli Usa, che mancano anche il bronzo arrendendosi al Canada. Disperazione anche per i serbi che erano dati per favoriti prima della finale. Nessuno avrebbe mai puntato sulla Germania alla vigilia del torneo iridato: altre le nazionali con maggiore tradizione e, soprattutto, più stelle Nba. Ma i tedeschi hanno sorpreso tutti, battendo una dopo l'altra squadre che erano date come candidate per la vittoria finale: Lettonia, gli stessi Usa ed infine la Serbia.



Merito di una squadra compatta, costruita attorno alla sua stella Dennis Schroder: l'ex Lakers ora ai Toronto Raptors è stato autore in finale di 28 punti e di tiri decisivi che hanno trascinato i suoi. Sugli scudi anche Franz Wagner degli Orlando Magic che ha messo a referto 19 punti. I serbi hanno tenuto la gara in equilibrio per i primi due quarti, ma sono apparsi sorpresi dalla solidità dell'avversario. Poco ha potuto Aleksa Avramovic, secondo marcatore dell'incontro con 21 punti.

Il bronzo nel 2002 con Nowitzki

La Germania aveva vinto un bronzo nel lontano 2002 quando in squadra c'era la star Dirk Nowitzki. Da allora un ottavo posto nel 2006, un 17mo nel 2010, la mancata qualificazione nel 2014 ed un 18mo posto nel 2019. Per gli Usa ai Mondiali arriva invece un altro ko ed un brutto campanello d'allarme in vista di Parigi 2024. Stavolta la nazionale a stelle strisce si è arresa per 127-118 al Canada ai supplementari, dopo aver rimontato con un tiro da tre sul 111-111 sulla sirena, ed ha perso la finale che metteva in palio il bronzo. Uno choc per i «maestri del basket» che prima della manifestazione erano certi di arrivare nelle Filippine e vincere a mani basse il trofeo. Anche il pubblico ne era certo, tributando ai giocatori una accoglienza favolosa con migliaia di tifosi a seguire le loro partite. E invece i canadesi hanno condotto il gioco per gran parte della partita, al di là di un passaggio a vuoto nella seconda frazione. Per loro, altra sorpresa, prima medaglia ai Mondiali.