Sci, da Mikela Shiffrin una canzone per l'Italia: «Siete eroici»

«Ho scritto una canzone, ispirata agli operai della famiglia Barilla (e a tutte le aziende alimentari) che continuano a produrre il cibo di cui il pubblico ha bisogno. Ma è un messaggio per tutti coloro che mettono le esigenze del pubblico davanti alle proprie. Grazie». In un video su Instagram e Twitter, il primo in cui non parla della morte del padre, la sciatrice Mikaela Shiffrin si mostra in inedita veste di cantautrice e canta una canzone composta inizialmente per gli operai dell'azienda che la sponsorizza ma poi- come testimonia l'ufficio stampa della Barilla- diventato quasi subito un messaggio a tutti gli operatori della filiera alimentare italiana e agli operatori della sanità pubblica, in queste difficili settimane sottoposti a uno stress pazzesco per contrastare l'espansione del coronavirus e guarire chi l'ha contratto. «State facendo un gran lavoro in Italia, incredibile e ammirevole, spero che troviate la forza per andare avanti, ma noi vi vediamo là fuori, impegnati a far girare il mondo. siamo con voi anche se siamo separati. Insieme ce la faremo. Siete degli eroi, vi mando tutto il mio amore», dice Shiffrin nel video. Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA