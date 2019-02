I pluricampioni del Bruno-Franchetti dominano la tappa di Mestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I pluricampioni dell’si confermano al top e volano ai playoff della «Save Reyer School Cup 2019». A fare compagnia ai quattro volte vincitori del torneo organizzato dall’Umana Reyer sono i liceali dello Stefanini di Mestre che ieri mattina, nella tappa «Pam Panorama Mestre 1», hanno dato filo da torcere ai cugini mestrini. Con il secondo appuntamento della Conference Granata si chiude così il quinto raggruppamento della regular season della manifestazione che si avvale della media partner de Il Gazzettino. Ad aprire la giornata di sfide nella palestra del Bruno-Franchetti in Corso del Popolo sono i padroni di casa che liquidano 37-14 l’Istituto salesiano San Marco. Poco combattuta anche la seconda partita che vede lo Stefanini piegare 53-27 il Liceo Ginnasio Montale di San Donà di Piave con una prestazione da 25 punti di Ndoye, atleta del settore giovanile Reyer. I primi 40’ di gioco sembrano già indirizzare la tappa mestrina e le sensazioni sono confermate dal secondo giro di gare. Il Bruno-Franchetti concede il bis battendo 36-16 il Montale così come lo Stefanini si ripete con un 33-21 al San Marco ef altri 17 punti del pivot classe 1999. Con i verdetti già emessi, Bruno-Franchetti e Stefanini devono solo giocarsi il primato di tappa e, di conseguenza, la miglior posizione per la «Reyer Madness» che può garantire di saltare il primo turno entrando in gioco già alla semifinale. Tra San Marco e Montale sono i salesiani a portare a casa il punto della bandiera passando 38-33 grazie a una tripla di Gianola a 90” dalla fine. Occhi quindi puntati sul big match: dopo un primo tempo equilibrato, che vede i pluricampioni avanti 18-14, nella ripresa il Bruno-Franchetti fa la voce grossa e piazza un parziale 22-14 – Bettiol autore di 14 punti – che vale vittoria e primato di tappa. Classifica: Bruno-Franchetti 6; Stefanini 4; San Marco 2; Montale 0. Ad aggiudicarsi il «Volksbank Three Point Contest», volando direttamente alla finalissima in occasione della Final Four del 13 aprile al Taliercio, è Luca Marzaro del Bruno-Franchetti. Roster Bruno-Franchetti: Alessandro De Nat, Sebastiano Gaudio, Giovanni Bettiol, Nicola Marinelli, Almorò Minicleri, Pietro Tenderini, Luca Tocchi, Alvise Bevilacqua, Simone Miani, Luca Marzaro, Leonardo De Marchi, Filippo Garbo, Elias Laurenti, Gianmarco Niero. Responsabili comunicazione: Francesca Mantovan, Marco Salvato. Responsabili tifo: Rocco Busetto, Giacomo Pesce. Arbitro d’Istituto: Marcello Pennino. Coach: Francesco Galazzo. Prossimo appuntamento con la «Reyer School Cup» domani nella palestra dell’Istituto Scarpa-Mattei a San Donà di Piave.