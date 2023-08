Cerimonia d'apertura con Caterina Murino e Malika Ayane. Cosa succede il primo giorno. Brugnaro: «Ticket d'ingresso a Venezia, test dal 2024»

VENEZIA - La grande attesa è finita. Domani, mercoledì 30 agosto, si alza il sipario sulla Mostra del Cinema di Venezia numero 80. Alle 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Caterina Murino, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

L'evento sarà trasmesso a partire dalle 18.45 su Rai Movie e in streaming su Rai Play e Rai Cultura.

Leone d'oro alla carriera

Nel corso della serata, ci sarà la consegna del Leone d'oro alla carriera alla regista Liliana Cavani. Sarà l'attrice britannica Charlotte Rampling a tenere la laudatio della regista premiata. La colonna musicale è affidata alla cantautrice Malika Ayane che si esibirà sulle note del brano «Il cielo» in una stanza di Gino Paoli. Saranno presenti in Sala le Giurie internazionali al completo, a partire da quella di Venezia 80 presieduta dal regista Damien Chazelle.



A seguire la cerimonia di inaugurazione, sarà proiettato in Concorso in prima mondiale il film d'apertura Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino. Il film, distribuito da 01 Distribution, è scritto da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. Comandante è una produzione Indigo Film e ÒGroove con Rai Cinema, Tramp Ltd, V-Groove, Wise Pictures, in associazione con Beside Productions, in collaborazione con la Marina Militare Italiana e Cinecittà.

Luigi Brugnaro

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presente oggi all'inaugurazione della rinnovata Sala Perla del Palazzo del Casinò al Lido, è tornato a parlare del contributo d'accesso per entrare nella città lagunare. La sperimentazione partirà nel 2024 nei week end con maggiore affluenza. «Con un Qr Code - spiega Brugnaro - si potrà prenotare l'ingresso in città, sarà sperimentato per la prima volta nel 2024, nel corso di 20 giorni. Probabilmente nei week end più critici dell'anno, ad esempio verso Pasqua e d'estate, escludendo i giorni delle grandi manifestazioni cittadine come la Regata Storica e il Redentore, perché non ha senso limitare queste giornate».

E aggiunge: «L'idea è quella di scoraggiare i visitatori giornalieri a venire in quelle giornate critiche. Le persone residenti, i lavoratori e quelli che hanno i posti in albergo, sappiamo quanti sono e sono funzionali. Ciò che dà più problemi è il numero elevato di visitatori giornalieri, così magari li scoraggiamo a venire in certi giorni e li abituiamo a prenotare la visita alla città».



Il sindaco Brugnano ha rivendicato a Venezia il primato mondiale di questa sperimentazione e ha aggiunto: «Ci costerà gestire questa cosa, non l'ha fatto nessuno, e probabilmente ci saranno errori, che li correggeremo con un po' di coraggio. Ma capiamo che dobbiamo difendere la città. È una sperimentazione e ci auguriamo che vada bene. Non mi attendo risultati straordinari, però è un modo per far passare culturalmente l'idea che è come quando si prenota la visita a un museo. Come si prenota il parcheggio, si può prenotare anche la visita della città. Ora si tratta di gestire bene questa sperimentazione, senza dar fastidio alla gente che abita e che vive, per agevolare tutti quelli che abitano e lavorano».