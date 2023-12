TREVISO - Una piazza Vittoria senza auto in superfice ma con 430 posti sotterranei distribuiti su tre piani interrati. Sopra aree verdi, sotto il parcheggio, il traffico solo su un lato e viale Cadorna trasformato in ztl con accesso consentito ai mezzi pubblici e ai residenti. E i primi rendering che filtrano dalla relazione tecnica/progettuale rimandano una piazza Vittoria sempre dominata dal monumento ai caduti, ma circondata da un prato verde all’inglese coronato da alberi e attraversato da vialetti pedonali per collegare i vari punti dell’intera zona. Le auto parcheggiate in superficie non ci sono più, la visuale è completamente libera sia guardando da viale Cadorna, sia da via D’Annunzio. Questo il futuro, in attesa che la Soprintendenza dia il via libera allo spostamento del monumento ai Caduti che, una volta incassato il “sì”, sarà smontato in 152 pezzi e poi alla fine dei lavori ricollocato al proprio posto.