Polo natatorio, partono i lavori: si inizia dai muri, poi le vasche

ROVIGO - Hanno preso il via ieri i lavori di manutenzione all'interno del polo natatorio dio, chiuso dal 31 gennaio. Dopo settimane di polemiche e critiche sorte in seguito alla decisione presa dall'ex giunta comunale, arrivata come un fulmine a ciel sereno a metà dello scorso gennaio, di interrompere le attività della struttura, ieri è stato il giorno della svolta. Certo lo scossone politico c'è stato ed è stato forte: la chiusura dell'impianto ha acuito e portato all'estremo le tensioni che esistevano da tempo all'interno dell'allora maggioranza, soprattutto tra l'ex sindaco Edoardo Gaffeo e il gruppo Pd. Tant'è che all'annuncio dei dem di uscire dalla maggioranza, hanno fatto seguito le dimissioni di Gaffeo, diventate effettive dallo scorso 15 febbraio. Adesso le redini di Palazzo Nodari sono nelle mani del commissario straordinario di nomina prefettizia Gianfranco Tomao, ma i lavori all'impianto hanno potuto essere avviati senza intoppi dal momento che l'iter politico tra stanziamento delle risorse e approvazione degli interventi era arrivato a conclusione proprio nell'ultimo giorno di amministrazione in carica.