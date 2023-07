TREVISO - 1765 chilometri raccontati in sette libri. Atipico per uno che nella vita vende auto. Eppure l’imprenditore Giovanni Carraro, camminatore curioso, ha una passione slow nata in anni di uscite in solitaria e nutrita dalla disciplina. Mappare il primo Cammino interamente Unesco non è però un’esperienza come le altre. Tre anni di lavoro, e l’esercizio costante della pazienza hanno consentito di consegnare il primo tracciato interamente pedonale che attraversa un sito Patrimonio dell’Umanità. «Dopo tre anni di camminate, di test sotto ogni condizione meteo, di racconti, di aggiustamenti e ottimizzazioni, finalmente è arrivato il grande giorno».