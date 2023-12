Giulia Cecchettin, domani il funerale a Padova: orario, la basilica di Santa Giustina, viabilità modificata, i maxi schermi, le persone attese

Padova si prepara al funerale di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa universitaria di Vigonovo (Venezia) brutalmente uccisa dall'ex fidanzato, Filippo Turetta, ora in carcere a Verona. Alle 11 di mattina inizierà il rito funebre nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, nel cuore della città. Si stima che all'evento possano partecipare anche 10mila persone, altissimo il livello di attenzione alla sicurezza. Non ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma potrebbe esserci il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.