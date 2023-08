CAORLE (VENEZIA) - È stato arrestato a Caorle a casa dei genitori, dove si era recato per un breve soggiorno. Ora è rinchiuso nel carcere di Pordenone. Pesantissima l'accusa formulata nei suoi confronti sia per il reato ipotizzato, sia per le circostante in cui si sarebbe consumato. Andrea Davoli, 51enne di Reggio Emilia, responsabile provinciale del gruppo Gioventù studentesca "Don Giussani" di Comunione e Liberazione, deve rispondere di violenza sessuale su una 14enne di cui era educatore.