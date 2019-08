Renzo Arbore e la sua Orchestra La storia della canzone a Lignano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOÈ un gradito ritorno a Lignano Sabbiadoro, quello di Renzo Arbore con L'Orchestra Italiana, domani sabato 24 agosto alle 21. A tre anni di distanza l'Arena Alpe Adria si animerà con due ore di intrattenimento leggero, non solo musicale: uno spettacolo di arte varia in cui non ci saranno solo le canzoni napoletane, ma anche deviazioni swing, brani di Modugno, quelli umoristici e quelli della tv. «Al contrario della televisione il palco non mi fa paura, anzi, mi crea una certa impazienza: non vedo l'ora di salirci afferma Arbore...