Oggi è una bella ricorrenza per la Giustizia. Il 25 maggio del 1960, infatti, il mondo apprese che un commando israeliano aveva catturato a Buenos Aires Adolf Eichmann, ex ufficiale della Gestapo, responsabile della morte di sei milioni di ebrei, e l'aveva portato a Gerusalemme per sottoporlo a un processo. Fu un'impresa straordinaria per intelligenza ed audacia, che provo a ricostruire. Eichmann non era stato l'ideatore della Soluzione finale, voluta da Hitler e organizzata da Himmler e da Heydrich. Ma ne era stato l'esecutore più solerte,...