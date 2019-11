Lucia Mascino porta in scena il suo Smarrimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un «cabaret filosofico». Lucia Mascino (nella foto) racconta così Smarrimento, il nuovo spettacolo che Lucia Calamaro ha scritto su misura per lei, in scena questa sera alle 20.45 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. Nelle intenzioni dell'autrice (e regista), Smarrimento è un dichiarato «elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c'era assenza», scrive la Calamaro. La storia è quella di una scrittrice che ha scritto...