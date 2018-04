Lancia le chiavi in canale ma si pente e si tuffa rischiando di annegare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEVENEZIA E' accaduto tutto verso le 20,30 vicino a Campo San Marziale, a Cannaregio. Una coppia veneziana stava litigando e in un impeto di rabbia lui avrebbe scaraventato in canale la felpa e la borsetta della compagna.All'interno di quest'ultima, però, oltre ai documenti personali, ci sarebbero state anche le chiavi di casa.Motivo per cui lui si è improvvisamente pentito del proprio gesto e si è tuffato in canale nel tentativo di recuperare almeno le chiavi, che gli avrebbero permesso di rientrare.Pare che l'uomo, 54 anni,...