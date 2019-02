CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAVENEZIA Nessun testamento o lascito estorto da don d'Antiga, ma solo eredità della famiglia, accumulate dai genitori che se le sono guadagnate in anni e anni di lavoro, in alcuni casi anche prima della nascita del sacerdote.Il Patriarcato dà ragione a don Massimiliano, che sostiene di aver agito nella massima trasparenza, accompagnando in Curia chi era intenzionato a fare delle donazioni alla Chiesa. Ma dei cinque casi menzionati in una lettera ai fedeli, solo tre sarebbero andati direttamente alla Curia di Venezia. Gli altri due,...