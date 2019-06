La pm Franceschetti lascia Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCURAVENEZIA Dopo undici anni di servizio, lascia Venezia Carlotta Franceschetti, uno dei magistrati più stimati della Procura lagunare: tra qualche giorno prenderà servizio come a Ferrara come giudice del Tribunale.Ieri, a fine mattinata, il procuratore capo, Bruno Cherchi, i colleghi, il personale di cancelleria e le forze dell'ordine hanno voluto salutarla, in occasione di una bicchierata che si è svolta alla Cittadella della giustizia di piazzale Roma.Approdata a Venezia nel 2008, la dottoressa Franceschetti si è occupata nel corso...