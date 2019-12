CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTALa colpa è dei vicini di casa che non ne potevano più di quel bambino troppo vivace che rompeva a pallonate i vetri delle finestre alla periferia di Mestre. Così decisero di rivolgersi ai genitori per suggerire di far praticare un'attività sportiva al piccolo Mauro. Il padre, impiegato dell'Ufficio imposte di fabbricazione, pensò alla ginnastica o alle arti marziali; Mauro entrò per sbaglio nella palestra della scherma, vide due fiorettisti in pedana e rimase incantato. Il maestro, il grande Livio Di Rosa, lo fermò: «Non...