L'ELETTRIFICAZIONELE MANSLa 24 Ore spegne le luci dopo avere scelto per la sua edizione numero 86 l'armata Toyota. Il prestigioso trofeo verrà spedito in Giappone dove tornerà per la seconda volta dopo la vittoria ottenuta dalla Mazda nel 1991.Ma il motorsport mondiale ha già puntato i fari su un continente diverso poiché domenica prossima si disputerà in Colorado l'altrettanto mitica Pikes Peak. Se Le Mans è la gara di durata più importante del pianeta (si disputa dal 1923), la scalata sulle Montagne Rocciose è senza dubbio la corsa...