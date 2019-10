Il Tartufo bianco va in tour in cinque ristoranti padovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTODiamante Tartufi on Tour, ovvero: 5 Cene in 5 prestigiosi ristoranti del Padovano, per un'esperienza gourmet nel magico mondo del Tartufo Bianco d'Alba..... dall'antipasto al dessert, giunta alla seconda edizione dopo il successo dell'anno scorso. Programma succulento per gli appassionati del genere, viaggio profumatissimo che prende il via dopodomani, mercoledì, al ristorante 19.94 di Padova dove chef Stefano Agostini declinerà il prezioso e amatissimo tubero partendo dal benvenuto: la Tartare di vitello, miele d'acacia, funghi,...