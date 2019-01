Il circolo virtuoso della cultura Dubini: più benessere sociale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBRO«Con la cultura non si mangia fu una provocatoria uscita di Giulio Tremonti, in realtà un po' elaborata poiché era una risposta al ministro Bondi, in epoca di crisi, che chiedeva risorse per la cultura e che suonava così: non è che la gente la cultura se la mangi. Con un'attenta e documentata analisi, Paola Dubini, docente in Bocconi, sviluppa un avvincente percorso volto a confutare questa tesi. Consapevole però che questo preconcetto e il suo perdurare nel tempo godono di alcune questioni ambigue tra le quali la stessa...