I No grandi navi al ministro: «Si sta perdendo altro tempo»

L'INIZIATIVAIl Comitato No Grandi Navi ha chiesto un incontro al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri interessati per porre il problema dell'accesso delle grandi navi in bacino di San Marco, ma senza ottenere risposta. E così, nei giorni scorsi, annunciando che proseguirà nelle manifestazioni di protesta, ha scritto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, per lamentare il silenzio «sempre più preoccupante» sul tema.Il Comitato ribadisce al ministro la richiesta di incontro «per poter conoscere...