Cortina e i Giochi invernali 2026, manager sportivi a confronto su sostenibilità e innovazione

Appuntamento veneto per l'associazione dei manager sportivi italiani organizzato nel cuore del Distretto industriale da sempre a vocazione sportiva: oltre 80 "addetti ai lavori" si sono ritrovati lunedì 20 per l'incontro al Gruppo Tecnica di Giavera del Montello (Treviso). I vertici di ASSI Manager hanno spiegato la propria missione dl cambiamento culturale che mira ad una migliore professionalità dello sport system italiano.

«Un contesto che necessita più che mai di competenze e formazione adeguate alle nuove sfide complesse di scenari che sono in continua evoluzione» ha sottolineato Federico Fantini, presidente dell'Associazione.

I Giochi 2026

L'incontro è stato un'importante occasione per fare il punto sui Giochi Olimpici del 2026, dove Cortina e il Veneto giocheranno un ruolo chiave. Ne ha parlato l’avvocato Stefano Campoccia, vicepresidente della Fondazione Cortina (e n. 2 anche dell'Udinese calcio), intervistato dal trevigiano Andrea Vidotti. Campoccia ha spiegato l'importanza di un coinvolgimento sempre più ampio delle comunità per sfruttare a pieno l'occasione olimpica ed ha ribadito la sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'evento citando gli esempi di Torino 2006 e Expo 2015 che hanno radicalmente cambiato e modernizzato i due capoluoghi. «E' però necessario - ha concluso - che l'approccio di tutti, comunità territoriali, appassionati e media, sia improntato alla valorizzazione delle nostre specificità e delle risorse per cogliere le grandi opportunità che si creeranno con l'evento sportivo».