Dogman bocciato Addio corsa all'Oscar

IL CASOSulla strada degli Oscar, Dogman finisce la corsa alla prima fermata. L'Academy ha annunciato i 9 film stranieri che restano in gara per la statuetta (da qui saranno ulteriormente scremati fino alle 5 candidature ufficiali il 22 gennaio) e l'Italia scompare dai radar. Tutto previsto? Forse sì, nel senso che Dogman resta un film potente, desolato ed esteticamente rilevante, firmato da Matteo Garrone, cioè il regista più importante della sua generazione, su un uomo mite e disperatamente solo che per delusione affettiva diventa crudele;...