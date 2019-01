CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONCORSOLa 22. edizione de Il Piatto del Natale, la sfida gastronomica organizzata dal Gazzettino e dall'Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Venezia-Mestre e di Treviso, si conclude oggi con il pranzo di gala nel corso del quale saranno consegnati i premi ai vincitori delle due categorie in concorso: una riservata a cuochi e cuoche non professionisti, l'altra agli allievi degli Istituti alberghieri del Nordest, nella quale sono scesi in campo non solo gli aspiranti cuochi, ma anche i potenziali maitre e camerieri. Nella categoria...