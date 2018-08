«Albino Luciani un prete umile dal cuore fragile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZA«Albino Luciani, un uomo dai segni semplici, un prete umile e fragile». Monsignor Ettore Fornezza definisce così Sua Santità Giovanni Paolo I a distanza di 40 anni dalla sua scomparsa. L'attuale delegato patriarcale di Torcello e San Michele a Venezia era da poco entrato in seminario quando conobbe l'allora Vescovo di Vittorio Veneto da Canale d'Agordo e fresco di nomina a Patriarca di Venezia. «Mi scambiò per l'autista e mi disse: Con me diventerai prete. E così fu. Mi scelse come suo aiutante personale e lo seguii fino...