Sartor controcorrente: «Farò esplodere razzi e fontane»

CONTRARIO CORNUDA «Sono favorevole ai botti a capodanno e contrario a qualsiasi ordinanza. Cerchiamo di non cadere nell'ipocrisia». Non solo non ha emesso un'ordinanza anti botti, ma, alla tenera età di 43 anni, ha già preparato la scorta in vista di Capodanno. Di rinunciare a una tradizione che attende con gioia fin da bambino Claudio Sartor, sindaco di Cornuda, non vuol proprio saperne. E, del tutto controcorrente rispetto agli altri amministratori, promuove l'uso di petardi, fuochi e fontane. DETERMINATO «Alla fine -dice- vietando tali...