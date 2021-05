Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Quasi il 10% dei medici di famiglia non si è vaccinato contro il coronavirus. Sono in tutto 290 gli operatori della sanità trevigiana che non si sono ancora sottoposti all'iniezione. Tra questi, 40 camici bianchi del territorio: 38 medici di famiglia, un medico di guardia medica e un pediatra. Più 250 dipendenti diretti dell'Usl, tra specialisti, infermieri e oss. Il quadro è emerso in seguito alle lettere inviate...