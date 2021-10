Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRETTATREVISO Scattano i controlli negli ospedali per il Green Pass obbligatorio. Sono almeno 150 i dipendenti dell'Usl della Marca che non si sono ancora vaccinati contro il coronavirus: chi oggi si presenterà senza la certificazione verde verrà rimandato a casa, con il taglio dello stipendio. Ma non ci ferma qui. L'Usl ha previsto anche delle verifiche a campione negli ambulatori dei medici di famiglia, più tutte le strutture private...