POVEGLIANOL'Avis di Povegliano si tinge di rosa: Serena Zanatta è il primo presidente donna. Oggi scatta la prima domenica di donazioni sotto la guida del nuovo direttivo. Mercoledì è stato votato il consiglio che poi ha eletto le diverse cariche. La presidente è Serena Zanatta. Il suo vice l'esordiente Armando Bianchi. Come segretario rimane in sella Simone Casteller. E come tesoriera è stata riconfermata Michela Simioni. I consiglieri...