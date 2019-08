«Il vangelo di Gesù non può essere fagocitato dai partiti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIFESAVITTORIO VENETO «Per un cristiano, il Vangelo di Gesù è il metro di giudizio e, come tale, non può essere fagocitato da alcuna forza politica. Chi lo fa, finisce per piegare il Vangelo ai propri interessi». Don Alessio Magoga, direttore de L'Azione, il settimanale della diocesi di Vittorio Veneto, non si dice stupito delle parole espresse dal vescovo di Treviso nel corso dell'omelia della celebrazione solenne dell'Assunta. «Le parole di monsignor Gianfranco Agostino Gardin afferma don Alessio che è anche direttore dell'ufficio...