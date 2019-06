CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAARCADE (mf) E' l'incubo peggiore in questo periodo di temperature record: sentirsi soffocare dal caldo e non poter aprire le finestre di casa per non far entrare la puzza del letame usato dagli agricoltori per concimare i campi. Ieri notte ad Arcade è successo proprio questo. Ed è subito esplosa la protesta, in particolare sui social network. «C'è un caldo opprimente, ma ho dovuto chiudere le finestre, anche se sono senza condizionatore, perché è stato sparso liquame -denuncia una residente- c'è un odore allucinante: puzza...