Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRECEDENTETREVISO Mio figlio non ha pianto e ho tolto il cerotto ma dell'iniezione non c'era traccia, neppure il segno lasciato dove sarebbe dovuto entrare l'ago. Sono alcune delle dichiarazioni raccolte come deposizioni nel corso del processo, in corso a Udine, a Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria 36enne della Asl di Udine, Codroipo e Treviso accusata, come l'infermiera del Vax Point di Lughignano, di aver solo finto di...