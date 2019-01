IL CONGRESSO TREVISO Il Partito democratico di Treviso sceglie Nicola Zingaretti.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONGRESSOTREVISO Il Partito democratico di Treviso sceglie Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio candidato alle primarie per la segreteria del Pd nazionale ha ottenuto il maggior numero di consensi nelle votazioni aperte ai tre circoli del partito cittadino, andate in scena ieri a Ca' del Galletto. L'affluenza è stata bassa. Meno della metà degli aventi diritto. Su 72 votati, Zingaretti ha portato a casa 31 preferenze. Appaiati in seconda posizione ci sono Maurizio Martina e Roberto Giachetti, con venti preferenze ciascuno....