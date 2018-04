Due furti in due mesi: Coin nel mirino dei malviventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAIDTREVISO Dimitri Coin adesso si sente nel mirino. I ladri hanno messo a segno due colpi nel giro di soli due mesi nell'abitazione del segretario provinciale della Lega, da poco eletto in Parlamento, che si trova nella zona di Santa Maria Maggiore. Il primo furto risale all'inizio di febbraio. In quell'occasione i malviventi avevano rubato tutto ciò che era capitato loro a tiro: monili, gioielli, orologi e pure le catenine dei figli. Per un bottino di diverse migliaia di euro. E alla fine se n'erano andati lasciando la casa a soqquadro....