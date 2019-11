Colpi a ripetizione, a Cappella due giorni da incubo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAIDCAPPELLA MAGGIORE Dopo i colpi nelle abitazioni a Sarmede e a Fregona, ora nel mirino dei ladri ci sono gli abitati di Cappella Maggiore e Cordignano. La gente chiede che i sistemi di videosorveglianza siano potenziati. Altri propongono l'avvio di ronde nel territorio. E addirittura qualche commerciante, temendo possibili rapine vista l'escalation di furti, ha deciso di chiudere prima alla sera. Sono stati molti i furti messi a segno nel fine settimana. Nel tardo pomeriggio di sabato i ladri hanno colpito in via Roma e in Crovera a...