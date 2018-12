Via Calatafimi, cartelli divelti Il sindaco: «Atti irresponsabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Alcuni vandali hanno divelto segnali stradali in via Calatafimi, all'incrocio con via Ceresolo e via Tron. Erano stati installati da poco e segnalavano l'istituzione del senso unico sulla strada ai confini del comune di Rovigo. Il gesto, scoperto solo ieri mattina, è stato segnalato alla Polizia Locale proprio dal suo comandante Giovanni Tesoro, per cui sono state avviate indagini per capire come sia potuto accadere. Per terra sono rimasti solo i fori nel quali erano stati piantati i pali.NUOVI CARTELLIErano quattro i...