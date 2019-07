Usura, obbligo di dimora per Pizzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCHIESTA PER USURAROVIGO Dopo 129 giorni ai domiciliari, ieri Rubens Pizzo, che proprio domani compirà 45 anni, è tornato libero. Il giudice per le indagini preliminari Silvia Varotto, infatti, ha deciso di attenuare la misura cautelare nei suoi confronti: dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto dal giorno del suo arresto, il 16 marzo, nell'ambito dell'inchiesta Costrictor, che lo vede accusato dell'ipotesi di reato di usura, all'obbligo di dimora a Rovigo, che gli impone di non allontanarsi, senza autorizzazione, dal territorio...